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Spor

Mauricio Pochettino: Teknik direktörün görevi saha kenarında zıplamak değildir

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, 'fazla sakin' olduğu hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 18:46 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:46
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Paris Saint-Germain'in evinde ağırladığı Marsilya'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Paris ekibinin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, "fazla sakin" olduğu gerekçesiyle gündeme geldi.

Pochettino'nun bu denli gergin bir maçta bile sakinliğinden ödün vermeden maçı takip etmesi kendisi için "Anti-Sampaoli" yorumları yapılmasına neden oldu. Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Pochettino'nun aksine saha kenarında sakin kalamaması ile bilinen bir isim.

Bu yorumlara yanıt veren Mauricio Pochettino, "Teknik direktörün görevi saha kenarında zıplamak veya oyuncularına bağırmak değildir. Hatta bana sorarsanız tam tersidir. Bizim işimiz oyuncular için huzurlu bir çalışma ortamı hazırlamak ve zihinlerinin tamamen maça odaklanmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Oyuncuları fazla sıkmadığı yorumlarına cevap veren Arjantinli teknik adam, "Biz bir oyun konsolunun içinde yaşamıyoruz. Benim elimde de kontrol cihazı yok. Bu profesyonel bir hayat, menajerlik oyunu değil. Haftanın her günü bir araya gelip neleri daha iyi yapabileceğimizi konuşuyoruz." sözlerini sarf etti.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Paris Saint Germain, 74 puanla Ligue 1'in zirvesinde bulunuyor.

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