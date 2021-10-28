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Spor

Mauricio Pochettino'dan Lionel Messi övgüsü

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, takım ve Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2021 Perşembe 19:10 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 19:10
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Paris Saint Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımın taktikleri hakkında konuştu ve takımının yıldız forveti Lionel Messi hakkında basına açıklamalarda bulundu

Messi'yi sağ kanatta kullanmasıyla ilgili soru yönelten basın mensubuna konuşan Pochettino, "Taktik olarak birçok varyasyonu olan temel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu, oyunculara atak ve savunma eylemlerini açıkladığımız şablondur. Oyuncuların görevleri topun nerede olduğuna bağlıdır. Hücumda oyunculara belli bir hareket özgürlüğü bırakıyoruz." yorumunda bulundu.

"MESSİ DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU"

Messi'nin olağanüstü futbol zekasına sahip dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu belirten Pochettino, "Messi maça sağdan başlayabilir. Ayrıca merkezde oynayabilir ve topu oynamak için aşağı inebilir. Her pozisyonda oynayabilir. Şu anda takıma yardım etmek için olması gereken yerde oynuyor." ifadesini kullandı.

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