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Spor

Maurizio Sarri'nin planı: Cengiz Ünder

Juventus'tan ayrıldıktan sonra henüz hiç bir kulüple anlaşmayan Maurizio Sarri'nin Roma'nın başına geçmesi bekleniyor. İtalyan basınının iddiasına göre Sarri, Cengiz Ünder'in de takıma geri dönmesini istiyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:03 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 21:14
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Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalya basınından Maurizio Sarri iddiası geldi. Corriere dello Sport'da yer alan habere göre Roma'nın başına geçmesi beklenen Maurizio Sarri, yeni takımına 4-3-3 oynatmayı planlarken Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i de takıma geri dönmesiyle birlikte bu yapıda kullanmak istiyor.

Cengiz Ünder Premier Lig ekibi Leicester City'de 19 resmi maçta 2 gole imza attı. Milli oyuncu 2017'de Roma'ya transfer olmuştu

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