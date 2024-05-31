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Spor

Mauro Icardi: 5. yıldızı alacağız

Şampiyonluğun ardından ailesiyle tatile çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi 'Bu yıl hedeflere ulaştık. 5. yıldızı alacağız' dedi.

31 Mayıs 2024 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Mauro Icardi: 5. yıldızı alacağız
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İki yılda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kazanan Mauro İcardi, başarıya doymuyor... Arjantinli oyuncu, gelecek yılın hedefini şimdiden belirledi. Amerika ve Arabistan'dan talipleri olmasına rağmen G.Saray'da devam edecek 31 yaşındaki oyuncu, tatile çıkmadan Dursun Özbek ve Okan Buruk'la konuştu. İcardi, "Hedeflerime bir bir ulaştım. Gelecek sezon hedefi belirledim. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız..." diyerek tatilini başlattı.

G.SARAY VE İSTANBUL'A AŞIK

Bu sezona damga vuran İcardi, İstanbul'da yaşamayı çok seviyor. 'Aşkın Olayım' şarkısı ve gol sevinci tüm sembol olan Arjantinli, taraftarlarla da inanılmaz bir bağ yakaladı. Türkiye'nin her noktasında büyük bir sevgi seliyle karşılaşan İcardi, bunu kaybetmek istemiyor. Yıldız oyuncu, ayrıca kulüp çalışanları, teknik heyet, yönetim ve takım arkadaşları dahil herkesle iyi anlaşıyor.

MİNİ DÜNYA TURUNA ÇIKTI

Mauro İcardi'nin yaz tatilindeki planları da belli oldu. Eşi Wanda Nara önceki gün yaptığı paylaşımda gidecekleri yerleri açıkladı. İtalya, İngiltere, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya'yı tercih eden ikili, mini bir dünya turu yapacak.

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