Mauro Icardi, 87 saat sonra enkazdan çıkartılan Kadir için forma imzaladı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 87 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan Kadir için forma imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Arjantinli futbolcunun, enkazdan çıkartıldıktan sonra kendisinin gol sevincini yapan 14 yaşındaki Kadir için 99 numaralı formasını imzaladığı belirtildi.

Paylaşımda, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir'in ilk isteği, Mauro Icardi'nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir." denildi.

Galatasaray'ın paylaşımı: