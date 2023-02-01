Mauro Icardi: 'Aşkın Olayım' çok zarif bir olay

Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekipte 2 gol kaydeden Mauro Icardi, önemli açıklamalarda bulundu..

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ:

İlk yarı daha zordu. Çok şans kaçırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç maç devam edeceğiz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz.

Penaltı vuruşlarımı değiştiriyorum. Giresunspor maçında daha güç odaklı bir penaltı kullanmıştım. Bu sefer farklı bir stil denemek istedim.

Son gollerimde çaldığı için 'Aşkın Olayım' şarkısını biliyordum. Herkesle birlikte bunu kutlayabildiğim için hoşuma gidiyor. Çok zarif bir olay olduğunu düşünüyorum.