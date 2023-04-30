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Spor

Mauro Icardi, Beşiktaş'a bilendi! Okan Buruk'a söz verdi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta kaçırdığı penaltıyla hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu hatasını telafi etmek isteyen Mauro Icardi, Beşiktaş maçı için teknik direktör Okan Buruk'a söz verdi. İşte detaylar...

Fotomaç30 Nisan 2023 Pazar 09:02 - Güncelleme:
Mauro Icardi, Beşiktaş'a bilendi! Okan Buruk'a söz verdi
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Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en önemli kozu Mauro Icardi olacak. Karşılaşmada sahada olması beklenen Mauro Icardi'nin performansı sarı-kırmızılıların galibiyet anahtarı olacak.

MAURO ICARDI DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Bu sezon derbi mücadelelerini boş geçmeyen Arjantinli golcü, çıktığı 3 derbide 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Icardi, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde rakip fileleri 2 kez sarsmıştı. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe deplasmanında da 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli yıldız son olarak Trabzonspor maçında 1 gol 1 asistlik katkısıyla galibiyete imza attı.

OKAN BURUK'A SÖZ VERDİ

Arjantinli forvet, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında kazanılan penaltı vuruşunu kaçırarak eleştirilerin hedefi oldu. Icardi, Vodafone Park'ta da galibiyeti getiren oyuncu olmak istiyor. Sakatlığını tamamen atlatan yıldız santrfor, teknik direktör Okan Buruk'a gol sözü verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 20 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 14 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.

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