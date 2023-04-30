Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en önemli kozu Mauro Icardi olacak. Karşılaşmada sahada olması beklenen Mauro Icardi'nin performansı sarı-kırmızılıların galibiyet anahtarı olacak.

MAURO ICARDI DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Bu sezon derbi mücadelelerini boş geçmeyen Arjantinli golcü, çıktığı 3 derbide 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Icardi, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde rakip fileleri 2 kez sarsmıştı. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe deplasmanında da 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli yıldız son olarak Trabzonspor maçında 1 gol 1 asistlik katkısıyla galibiyete imza attı.

OKAN BURUK'A SÖZ VERDİ

Arjantinli forvet, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında kazanılan penaltı vuruşunu kaçırarak eleştirilerin hedefi oldu. Icardi, Vodafone Park'ta da galibiyeti getiren oyuncu olmak istiyor. Sakatlığını tamamen atlatan yıldız santrfor, teknik direktör Okan Buruk'a gol sözü verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 20 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 14 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.