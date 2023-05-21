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Spor

Mauro Icardi: Bu yıl benim için çok özel

Galatasaray'ın Sivasspor'u sahasında 2-0'lık skorla mağlup ettiği maçta 2 gol ile takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi maç sonu açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2023 Pazar 00:36 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Bu yıl benim için çok özel
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Arjantinli yıldız, "Maça çok iyi hazırlandık. Kazandığımız için çok memnunuz. Çok az kaldı artık şampiyonluğa. Taraftarımızla birlikte olmaktan keyif aldık. Takım olarak iyi oynadık. Benim görevim zaten her zaman söylediğim gibi gol atmaktır. Takım olarak iyi oynadık. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz." dedi.

Şampiyonluk ve taraftara mesajı sorulan Icardi, "Aslında zor bir soru. Taraftar üzerine söyleyecek çok şey vardı. Çok etkileyiciler. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. 50 bin kişi sürekli yanımızda. Performansımızı etkiliyor. Biz çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Bu yılın benim için çok özel olduğunu söylemek istiyorum" cevabını verdi.

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