Mauro Icardi: Burada kendimi buldum

Galatasaray'da Mauro cardi rüzgârı esmeye devam ediyor.

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle kampa katılmayan golcü futbolcu buna rağmen sarı-kırmızılı takımı adeta tek başına taşımaya devam ediyor. Molde deplasmanında attığı jeneriklik golü galibiyeti getiren asistle süsleyen Mauro İcardi Aslan'ın istatistiklerini de altüst ediyor. İcardi, Galatasaray'da ilk 11 çıktığı son 12 maçın hepsinde gol atmayı başardı. Sırasıyla Başakşehir (kupa), Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Ljubljana (Avrupa), Trabzonspor ve Molde (Avrupa) ağlarını toplam 18 kez havalandıran Arjantinli süperstar, profesyonel kulüp kariyerinde (Sampdoria, İnter, PSG ve Galatasaray) tam 200 gole ulaştı.

"GALATASARAY'DA KENDİMİ BULDUM"

İcardi İtalya basınına verdiği röportajda şunları söyledi: "İnter'de uzun yıllar oynayıp goller attıktan sonra bu ortamı özlüyordum. Paris'te ilk ve ikinci sene güzeldi ancak sonrasında zor zamanlar oldu. Galatasaray'da kendimi buldum. Bu da sahada gözüküyor. Kendimi çok iyi hissediyorum ve mutluyum. Bu sentetik sahalarda oynamaya alışkın olmadığımızı düşünüyorum. Oyun ritminin ve topun daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Bu maçtan çıkartılacak pozitif sonuç, kazanmış olmamız. Evimizde Şampiyonlar Ligi'nde olmak için yapmamız gereken şey kazanmak."