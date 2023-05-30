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Spor

Mauro Icardi: Buraya geldiği ilk andan itibaren amacım şampiyonluktu

Şampiyon Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi şampiyonluğu ilan ettikleri MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 22:37 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Buraya geldiği ilk andan itibaren amacım şampiyonluktu
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Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, şampiyonluğun geldiği Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

Arjantinli yıldız Galatasaray macerasının mutlu sonla taçlanmasıyla ilgili "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu." sözlerini kullandı.

Hafta sonunda oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan Icardi, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim." açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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