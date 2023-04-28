Mauro Icardi, büyük maçlara damga vuruyor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Sezon başında takıma katılan Icardi, büyük maçları boş geçmedi.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 1'er kez görev aldı. Icardi, siyah-beyazlılara 2 gol atarken, sarı-lacivertliler ve bordo-mavililerin filelerini de 1'er kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta görev alan Mauro Icardi, 13 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Icardi, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti.