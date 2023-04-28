İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4563
  • EURO
    21,4541
  • ALTIN
    1240.03
  • BIST100
    4752.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi, büyük maçlara damga vuruyor
Spor

Mauro Icardi, büyük maçlara damga vuruyor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarını boş geçmedi.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 10:46 - Güncelleme:
Mauro Icardi, büyük maçlara damga vuruyor
ABONE OL

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Sezon başında takıma katılan Icardi, büyük maçları boş geçmedi.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 1'er kez görev aldı. Icardi, siyah-beyazlılara 2 gol atarken, sarı-lacivertliler ve bordo-mavililerin filelerini de 1'er kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta görev alan Mauro Icardi, 13 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Icardi, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.