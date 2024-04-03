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Spor

Mauro Icardi, Edin Dzeko'yu yakaladı! Kariyer rekoruna koşuyor

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Hatayspor maçında takımının galibiyet golünü attı. Geçtiğimiz sezona benzer bir grafik çizen yıldız golcü, Edin Dzeko'yu yakalamayı başardı. İşte detaylar...

3 Nisan 2024 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
Mauro Icardi, Edin Dzeko'yu yakaladı! Kariyer rekoruna koşuyor
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz sezonun son döneminde yakaladığına benzer bir form grafiği yakalamaya başladı.

TAKIMI SÜRÜKLÜYOR

Sezon ortasında yaşadığı formsuz dönemi üzerinden atan Arjantinli yıldız, ligde çıktığı son 5 maçta 5 gol 1 asistlik performans göstermeyi başardı ve takımının ligdeki galibiyet serisinde sürükleyici rolü üstlendi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU HATIRLATTI

Galatasaray'ın şampiyonluk ile tamamladığı geçtiğimiz sezonun son döneminde yakaladığı form grafiği ile şampiyonluğun mimarları arasında yer alan Icardi, ligin son 9 maçında 13 gol 1 asist ile oynamıştı.

DZEKO İLE SAYILARI EŞİTLEDİ

24 gol 10 asist ile geçen sezonki skor katkısını geride bırakan 31 yaşındaki oyuncu, ligde 18 gole ulaşarak uzun süredir ligin gol kralı konumunda bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile sayıları da eşitlemiş oldu.

KARİYER REKORUNA YAKIN

Bu sezon 34 gole katkıda bulunan Arjantinli golcü, kariyerinde ulaştığı en yüksek sayıya yeniden ulaşmış oldu. Daha önce Inter'de iki kez bu sayıya ulaşan Icardi, kalan maçlarda gol veya asist yapması durumunda kariyerinin en çok skor katkısı yaptığı sezonu yaşamış olacak.

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