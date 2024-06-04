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Spor

Mauro Icardi, Erden Timur'a veda etti!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, görevinde ayrılan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a veda etti.

4 Haziran 2024 Salı 23:07 - Güncelleme:
Mauro Icardi, Erden Timur'a veda etti!
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ayrılık kararı alan Erden Timur için paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "Asla yalnız değildin, hiç yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Fırtınalara birlikte göğüs gerdik, ne kadar güçlü olursa olsun hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun, uğruna hayatını verdiğin kulübe elveda diyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, bunu yaşadığın için gülümse. Eminim ki gelecekte her zamankinden daha güçlü geri döneceksin. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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