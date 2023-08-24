Mauro Icardi: Saha zemini bir bahane değil

Galatasaray'ın Molde maçında 1 gol ve 1 asist yapan Mauro Icardi, demeçler verdi.

Mauro Icardi yaptığı açıklamada, "Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Arjantinli golcü ayrıca, "Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maça kazanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.