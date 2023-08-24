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Spor

Mauro Icardi: Saha zemini bir bahane değil

Molde karşılaşmasında yaptığı 1 gol ve 1 asist ile galibiyete büyük katkı sağlayan Mauro Icardi, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı golcü zemin hakkında, 'Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maça kazanmamız gerekiyor.' sözlerini sarf etti.

24 Ağustos 2023 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Saha zemini bir bahane değil
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Galatasaray'ın Molde maçında 1 gol ve 1 asist yapan Mauro Icardi, demeçler verdi.

Mauro Icardi yaptığı açıklamada, "Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Arjantinli golcü ayrıca, "Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maça kazanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

  • Mauro Icardi
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