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Spor

Mauro Icardi farkı! Diğerlerini geride bıraktı...

Galatasaray'ın transfer sezonunda büyük bir sükse yaparak açıkladığı dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mauro İcardi, takımını sırtlamaya devam ediyor. Gösterdiği performans ile sarı kırmızılı forma giyen birçok santraforu geride bıraktı.

A Spor14 Kasım 2022 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
Mauro Icardi farkı! Diğerlerini geride bıraktı...
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Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray, Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi'yi renklerine kattı ve kapanışı yıldız oyuncuyla yaptı.

Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 13 maça çıkarken; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

Cimbom sırasıyla Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanarak büyük bir ivme yakaladı ve Dünya Kupası arasına moralli girdi.

3 maçtan 9 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken turuncu-lacivertlilere tarihinin en büyük yenilgisini yaşattı.

Özellikle son 2 maçın yıldız ismi olan Mauro Icardi'nin yükselen grafiği dikkat çekerken; Arjantinli yıldız çıktığı 6 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

DİĞER FORVET OYUNCULARININ İLK 6 MAÇLIK PERİYOTTAKİ İSTATİSTİKLERİ

MBAYE DIAGNE

8 gol - Devre arasında katıldı

MAURO ICARDI

4 gol, 3 asist

MOSTAFA MOHAMED

5 gol - Devre arasında katıldı

BAFETIMBI GOMIS

4 gol - Devre arasında katıldı

EREN DERDİYOK

3 gol

KOSTAS MITROGLOU

1 gol, 1 asist - Devre arasında katıldı

ADEM BÜYÜK

1 gol

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