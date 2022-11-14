Mauro Icardi farkı! Diğerlerini geride bıraktı...

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray, Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi'yi renklerine kattı ve kapanışı yıldız oyuncuyla yaptı.

Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 13 maça çıkarken; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

Cimbom sırasıyla Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanarak büyük bir ivme yakaladı ve Dünya Kupası arasına moralli girdi.

3 maçtan 9 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken turuncu-lacivertlilere tarihinin en büyük yenilgisini yaşattı.

Özellikle son 2 maçın yıldız ismi olan Mauro Icardi'nin yükselen grafiği dikkat çekerken; Arjantinli yıldız çıktığı 6 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

DİĞER FORVET OYUNCULARININ İLK 6 MAÇLIK PERİYOTTAKİ İSTATİSTİKLERİ

MBAYE DIAGNE

8 gol - Devre arasında katıldı

MAURO ICARDI

4 gol, 3 asist

MOSTAFA MOHAMED

5 gol - Devre arasında katıldı

BAFETIMBI GOMIS

4 gol - Devre arasında katıldı

EREN DERDİYOK

3 gol

KOSTAS MITROGLOU

1 gol, 1 asist - Devre arasında katıldı

ADEM BÜYÜK

1 gol