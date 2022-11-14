Mauro Icardi farkı! Diğerlerini geride bıraktı...

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray, Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi'yi renklerine kattı ve kapanışı yıldız oyuncuyla yaptı.
Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 13 maça çıkarken; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.
Cimbom sırasıyla Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanarak büyük bir ivme yakaladı ve Dünya Kupası arasına moralli girdi.
3 maçtan 9 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken turuncu-lacivertlilere tarihinin en büyük yenilgisini yaşattı.
Özellikle son 2 maçın yıldız ismi olan Mauro Icardi'nin yükselen grafiği dikkat çekerken; Arjantinli yıldız çıktığı 6 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
MBAYE DIAGNE
8 gol - Devre arasında katıldı
MAURO ICARDI
4 gol, 3 asist
MOSTAFA MOHAMED
5 gol - Devre arasında katıldı
BAFETIMBI GOMIS
4 gol - Devre arasında katıldı
EREN DERDİYOK
3 gol
KOSTAS MITROGLOU
1 gol, 1 asist - Devre arasında katıldı
ADEM BÜYÜK
1 gol