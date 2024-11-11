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Spor

Mauro Icardi, Galatasaray taraftarına teşekkür etti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Samsunspor maçının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftara teşekkür etti.

11 Kasım 2024 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
Mauro Icardi, Galatasaray taraftarına teşekkür etti
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, Samsunspor mücadelesini tribünden takip etti.

Samsunspor maçında gol atan Victor Osimhen, tribünlere Icardi'nin fotoğrafını gösterdi ve RAMS Park'ta atılan her golün ardından, "Aşkın Olayım" şarkısı çaldı.

Icardi, maçın ardından sahaya girdi ve galibiyetin ardından taraftarlara üçlü çektirdi. Arjantinli yıldız, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"SEVGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

"Tüm sevginiz için teşekkür" paylaşımı yapan Icardi, Galatasaray tribünlerinde kendisi için açılan pankartı ve Samsunspor maçında taraftarlara üçlü çektirdiği anları paylaştı. Mauro Icardi, bu paylaşımına, "Aşkın Olayım" şarkısının sözlerini de ekledi.

Galatasaray resmi hesabı, Icardi'nin bu paylaşımına, sarı-kırmızı kalp emojileriyle yorum yaptı.

Icardi'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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