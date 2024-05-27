İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2024 Pazartesi / 20 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2197
  • EURO
    34,9701
  • ALTIN
    2420.44
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi: Galatasaray'ın, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrar gösterdik
Spor

Mauro Icardi: Galatasaray'ın, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrar gösterdik

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, uzun bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek, 'Galatasaray'ın, Türkiye'nin en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan gösterdik' dedi.

IHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 01:46 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Galatasaray'ın, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrar gösterdik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, yaptığı uyku hareketiyle ilgili olarak, "Bir cevap niteliğindeydi. Biliyorsunuz futbol dışında sezon boyuncu birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe başkanının, bizim kulübümüzün başkan vekili ile ilgili bazı sözleri vardı. Her fırsatta bizim hakkımızda kötü laflar edildi. Biz de sahada kendimizi gösterdik. Bugün buradayız. İki sene üst üste sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk. Türkiye'de bizi çok seven taraftarlar var. En büyük taraftar kitlesine sahibiz. Biz de onları iki yıl üst üste şampiyon yaptığımız için çok mutluyuz. Hak edenin biz olduğumuz buradan belli oluyor. Çünkü bütün rekorları kırarak buraya geldik. 11 zor ayın sonunda bunu başardık" diye konuştu.

"GOL KRALI OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Zor bir süreç geçirdiğini ifade eden Icardi, "Özellikle son aylarda çok zorluk yaşadım. Evimizdeki Beşiktaş maçında bileğimden sakatlık yaşadım. Ondan sonra kaslarla ilgili birçok sakatlığım oldu. 5-6 ay boyunca anesteziyle antrenman yapmam gerekti. Bazen ağrımdan dolayı antrenman kaçırmak zorunda kaldım. Fakat maçlarda her zaman takımımın yanında olayım, gollerimle takımıma yardımcı olayım istedim. Elimden geleni yapmak ve yüzde 100 olmasam da orada olmak önemliydi. Benim için bazı kötü dilekleri olan insanlar var. Çok az sayı da onların da karşısında şu anda burada olmak mutluluk verici. Gol kralı olmak mutluluk verici. Tekrar şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

Arjantinli futbolcu, Türkiye'de çocukların ona karşı gösterdiği sevginin hatırlatılması üzerine, "Çok güzel ve gurur verici. Bu konuda Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Onun dışında eşime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buraya gelmemi sağlayan onlar oldu. Paris'teyken acaba kalsam mı, devam etsem mi dediğim sırada, eşim ve Erden Timur beni ikna etti. Aynı zamanda kulüpte çalışanlara teşekkür ediyorum. Yeni nesillerin futbolcu olma hayalleri ve bizi görüp de büyük hayaller yaşamaları için motive edebildiğim için mutlu oluyorum. En güzel duygu asılında bu. Sahada herkesin farklı rolleri var. Ben de kendi rolümü yapmaya çalışıyorum. Bana sevgi gösteren insanlara geri verebiliyor olmak mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ayrıca herkesi kutlamalara davet ederek, "Uzun bir yıldı. Galatasaray'ın, Türkiye'nin en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan gösterdi" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.