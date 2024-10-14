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Spor

Mauro Icardi için kritik açıklama! Takımdan ayrılacak mı?

Mauro Icardi'nin temsilcisi Letterio Pino, Arjantinli yıldız ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2024 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
Mauro Icardi için kritik açıklama! Takımdan ayrılacak mı?
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Mauro Icardi'nin temsilcisi Letterio Pino, Arjantinli yıldız ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DA İYİ GİDİYOR"

Icardi'nin Galatasaray'daki durumuyla ilgili konuşan Pino, "Icardi Galatasaray'da çok iyi gidiyor. İstatistiklerine bakabilirsiniz. Çok gol attı, asist yaptı, taraftarlar tarafından çok seviliyor ve o da Galatasaray'ı çok seviyor." sözlerini sarf etti.

VICTOR OSIMHEN'İN GELİŞİ

Victor Osimhen transferine ve Icardi'nin Nijeryalı yıldızın transferine tepkisine değinen Pino, "Okan Buruk, Icardi'yi aramış ve böyle bir ihtimal olduğunu söylemiş. Mauro da, "Hemen alalım" demiş. Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir." dedi.

İTALYA'YA DÖNME İHTİMALİ

Pino, son olarak, Icardi için gelen, "Gelecekte Serie A'ya dönme ihtimali var mı?" sorusuna, "Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor." diye cevap verdi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 83 maça çıkan Mauro Icardi, 58 gol attı ve 22 asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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