Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek büyük bir uğraş sergileyen Suudi Arabistan ekibi Neom, bu kez sarı-kırmızılı ekipten farklı bir yıldızı istiyor.

ICARDI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Suudi ekibi, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Körfez ekibinin bu transferi Ocak ayında gerçekleştirmek istediği belirtildi.

20 MİLYON EURO

Haberde Neom'un sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız için 20 milyon euroluk iki yıllık sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray ile 9 maça 32 yaşındaki golcü, 5 gollük performans sergiledi