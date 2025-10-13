İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8008
  • EURO
    48,4143
  • ALTIN
    5509.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi için kritik gelişme! Teklif sunmaya hazırlanıyorlar
Spor

Mauro Icardi için kritik gelişme! Teklif sunmaya hazırlanıyorlar

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek büyük bir uğraş sergileyen Suudi Arabistan ekibi Neom, bu kez sarı-kırmızılı ekipten farklı bir yıldızı istiyor. Arabistan ekibinin bu seferki hedefinin Icardi olduğu iddia edildi.

HABER MERKEZİ13 Ekim 2025 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Mauro Icardi için kritik gelişme! Teklif sunmaya hazırlanıyorlar
ABONE OL

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek büyük bir uğraş sergileyen Suudi Arabistan ekibi Neom, bu kez sarı-kırmızılı ekipten farklı bir yıldızı istiyor.

ICARDI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Suudi ekibi, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Körfez ekibinin bu transferi Ocak ayında gerçekleştirmek istediği belirtildi.

20 MİLYON EURO

Haberde Neom'un sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız için 20 milyon euroluk iki yıllık sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray ile 9 maça 32 yaşındaki golcü, 5 gollük performans sergiledi

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.