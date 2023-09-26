Mauro Icardi için rekoru geliştirme fırastı

Galatasaray, bu akşam İstanbulspor'la erteleme maçında karşı karşıya gelecek.

TARİHE GEÇMİŞTİ



Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi, İstanbulspor karşılaşmasında da takımının en önemli gol silahı olacak. Bu sezona oldukça hızlı bir giriş yapan Icardi, 2-1 kazanılan Başakşehir deplasmanında penaltıdan ağları havalandırmış ve Süper Lig'de 2007- 08'den bu yana ilk 11'de çıktığı üst üste 12 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

HER KULVARDA ATIYOR



Rekorunu, bu akşamki mücadelede de ağları havalandırarak geliştirmek isteyen Arjantinli yıldız, şu ana kadar bu kulvarda bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 6 gol sevinci yaşadı, 1 de asist yaptı. 30 yaşındaki forvetin, Avrupa Kupaları'nda da 5 mücadelede 3 golü ve 2 asisti bulunuyor.