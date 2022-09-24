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Spor

Mauro Icardi ilk golünü attı, Galatasaray kazandı

Galatasaray, milli maç arasında İstanbulspor ile karşılaştığı hazırlık maçından 2-1 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi attı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
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Milli maçlar için lige verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı kontrol edip doğrudan kaleye gönderdi ve topu filelerle buluşturdu.

18. dakikada Mata'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Icardi'nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz kontrol ettikten sonra şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi. Savunmanın uzaklaştıramaya çalıştığı topu Mata tamamladı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Mata'nın pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Icardi'nin içeri çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz gelişine vurdu. Kaleci ayaklarıyla topun kaleye gitmesine izin vermedi.

30. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Ebert'in içeri gönderdiği topa Mehremic gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1

61. dakikada Barış Alper Yılmaz'la ceza yayı üstünde paslaşan Mata'nın vuruşunda top kalecide kaldı.

64. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. İstanbulspor'un korner atışı sonrasında kaptırılan topla hızlı hücuma çıkan sarı-kırmızılı takımda Almazbekov, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada topun başına geçen Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

77. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde kafayla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

STAT: Nef

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

GALATASARAY: Okan Kocuk, Boey (Dk. 77 Ali Turap Bülbül), Metehan Baltacı (Dk. 90 Halim Yükseloğlu), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 90 Arda Deniz Yavaş), Dubois (Dk. 77 Emre Taşdemir), Özgür Baran Aksaka (Dk. 90 Eren Paşahan), Midtsjö (Dk. 86 Caner Doğan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Berk Kızıldemir), Mata (Dk. 77 Oliveira), Aanholt (Dk. 46 Almazbekov), Icardi (Dk. 77 Gomis)

İSTANBULSPOR: Jensen (Dk. 46 Alp Arda), Okan Erdoğan (Dk. 46 Yusuf Özer), Ebert (Dk. 46 Kağan Bağış), Duhaney (Dk. 46 Duhan Aksu), Oğuzhan Berber (Dk. 46 Ologo), Mehremic (Dk. 46 Emir Gültekin), Dijlan Aydın (Dk. 46 Muammer Sarıkaya), Ali Yaşar (Dk. 46 Melih Kabasakal), Abazaj (Dk. 46 Cajic), Owusu (Dk. 46 Rroca), Guri (Dk. 46 İbrahim Yılmaz)

GOL: Dk. 12 Barış Alper Yılmaz, Dk. 65 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 30 Mehremic (İstanbulspor)

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