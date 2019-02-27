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Mauro Icardi İtalyan devlerini birbirine düşürdü

Inter’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin İtalya dışına transferinin mümkün olmadığı öğrenildi.

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Mauro Icardi’nin geleceği netlik kazanıyor. Arjantinli golcü için İtalya’dan iki talip var. Napoli ve Juventus, Inter’in golcü oyuncusu Icardi’yi transfer etmek için yarışa girdi. 
 
Napoli, Icardi’ye yıllık 9 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro bonus içeren bir teklif yapacak. Eğer transfer gerçekleşirse Icardi, Ronaldo’nun ardından İtalya Serie A’da en fazla maaş alan ikinci oyuncu olacak.
 
JUVENTUS DEVREYE GİRDİ
 
İtalya’da bazı kaynaklar Juventus’un da Mauro Icardi için devreye girdiğini iddia etti. Juventus Futbol Direktörü Fabio Paratici geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Icardi ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.
 
Napoli ve Juventus’un bu transferde büyük bir yarışa girecekleri belirtildi.
 
ICARDİ, İTALYA DIŞINA ÇIKAMIYOR
 
Real Madrid ve Chelsea’nin de ısrarla transferini gerçekleştirmek istediği Icardi’nin İtalya dışına çıkamadığı öğrenildi. Bunun sebebi ise Wanda Nara’nın eski eşi Maxi Lopez’den olan çocuklarının uzun bir süre İtalya’da kalacak olmaları. Icardi’nin menajerliğini de üstlenen eşi Wanda Nara, çocuklarının İtalya dışına çıkamaması nedeniyle sadece İtalya’dan gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
 
(Akşam)

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