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Spor

Mauro Icardi: Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2022 Cuma 22:45 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Arjantinli yıldız, "Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum. Mutlu hissediyorum, hepsi bu kadar." ifadelerini kullandı.

Icardi, sözlerine, "Çok güzel antrenmanlar yaptım ve ilk maçıma çıktım. Taraftarın önünde kazandık. Bu çok güzel bir his." ifadeleriyle devam etti.

Maç sonunda 3'lü çektirmesiyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Maç sonu üçlü çektirdim. Zaten geldiğimizde de ailemle uçakta yapıyorduk. Taraftarın önünde galibiyet sonrası yapmak özel bir histi." dedi.

Icardi son olarak, "Gün sonunda Okan Hoca oynayıp, oynamama karar verecek. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi milli arada çalışacağım. Zaten PSG'de de bir dönem çalıştım. Kararı hocamız verecek." ifadeleriyle röportajını tamamladı.

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