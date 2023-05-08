Mauro Icardi: Kazanmaya devam etmeliyiz

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Arjantinli golcü, "Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. Kazanmayı kafamıza koymuştuk. İyi bir oyun çıkardık. Penaltı kazandığımız zaman, onu gole çevirmek gerekiyordu. Üzerime düşeni yaptım" dedi.

Icardi, sözlerini, "Daha çok fazla var. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak devam etmeliyiz, kazanmaya devam etmeliyiz." diye tamamladı.

İlk 11'de karşılaşmaya başlayan ve 90 dakika sahada görev alan başarılı oyuncu Mauro Icardi bu sezonki 15. golünü Başakşehir'e karşı kaydetti.