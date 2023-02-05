Mauro Icardi: Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor

Galatasaraylı Mauro Icardi, 2-1 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ilk maçlarında gol atan ilk Galatasaraylı oldu, ne söylemek ister?" sorusunu cevap veren yıldız golcü Mauro Icardi, "Çok memnunum. Takım adına da mutluyum. Birçok maçı kazanmış olduk. Maç maç gidiyoruz. Şimdi iznimiz olacak, sonra yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Arjantinli yıldız golcü ayrıca, "Büyük bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk, erken gol daha da zorlaştırdı. Geri dönmeyi başardık. 12'de 12 oldu. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.