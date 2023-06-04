İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2023 Pazartesi / 17 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,1485
  • EURO
    22,6942
  • ALTIN
    1318.91
  • BIST100
    5236.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi: Lig geçerli değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış
Spor

Mauro Icardi: Lig geçerli değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, 30 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından Şenol Güneş ve Jorge Jesus'a göndermede bulundu.

4 Haziran 2023 Pazar 21:47 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Lig geçerli değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış
ABONE OL

Derbiyi değerlendiren Mauro Icardi "Fenerbahçe derbisi çok önemliydi, kazanarak bitirmek çok önemliydi. Derbide gol atıyor olmama bana ekstra mutluluk veren bir şey. Sadece ben değil, takım olarak oynadık ve hep birlikte başardık. Aklıma koyduğum şey şampiyonluktu. Herkes bizim arkamızda durdu, derbiyi kazanarak taraftarımızı mutlu etmek bizim için bir onur." dedi.

Şenol Güneş ve Jorge Jesus'un deprem nedeniyle Gaziantep ve Hatayspor maçlarında 3 puan verilmesiyle ilgili eleştirilerine cevap veren Mauro Icardi "Lig geçerli değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış. Biz her takım gibi mücadele ettik ve Türkiye'nin en büyük takımı olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.