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Spor

Mauro Icardi: Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2022 Cumartesi 23:53 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 7-0'lık Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.

Mauro Icardi, "Takımın oyunundan çok mutluyum. Forvet olarak gol attığım için de mutluyum. İki asist yaptım, bu da memnun etti." dedi.

Karşılaşmada Kerem'e, Guti'nin yıllar önce Benzema'ya yaptığına benzer bir asist yaptığı hatırlatılan golcü oyuncu, "Guti'nin Benzema'ya asistini hatırlıyorum. Kerem'in geriden geldiğini gördüm, ben de atabilirdim ama topu ona verdim. Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu, onun konuşması lazım." diye konuştu.

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