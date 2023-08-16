Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana karşısında siftah yaptı

Galatasaray'ın bonservisiyle birlikte yeniden kadrosuna kattığı Mauro Icardi, bu sezon ilk golünü attı.

Bu sezonki 3. maçına Olimpija Ljubljana karşılaşmasıyla çıkan Icardi, mücadelenin 24. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli santrfor, bu sezon ilk golünü de atmış oldu.

Icardi, geçen sezon Galatasaray'da Süper Lig'de 24 müsabakada 22, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol atmıştı. Sarı-kırmızılı formayla son golünü 4 Haziran'daki Fenerbahçe derbisinde atan 30 yaşındaki futbolcu, 72 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.