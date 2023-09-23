Mauro Icardi: Önemli olan takıma yardım edebilmek

Süper Lig'deki üst üste 4. galibiyetleriyle ilgili olarak Arjantinli golcü, "4 maçı üst üste kazandık. Çok daha iyi olabilirdi. Birçok fırsatı kaçırdık. Son ana kadar mücadelemizi kaybetmedik. Takımın mücadelesinden memnunum. Böyle devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"REKOR KIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Üst üste 12 maçta gol atarak Süper Lig tarihine geçmesiyle ilgili olarak Icardi, "12 maç üst üste gol atarak rekor kırdığım için mutluyum. Ancak önemli olan şey, takıma yardım etmek." açıklamasını yaptı.

"RAKAMLARLA ARAM İYİDİR"

Hafta içi oğluna matematik ödevinde yardımcı olmasıyla ilgili gelen soruya Icardi, "Rakamlarla aram iyidir. Gol ortalamalarına da bakıyorum. 5 çocukla birlikte iyi bir eş, iyi bir baba olmak istiyorum. Günlük işlerle de ilgilenmek, ailemin yanında olmak istiyorum. Çocuklarıma ödevlerinde yardımcı olmaktan da mutluyum." cevabıyla konuşmasını noktaladı.