İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi: Önemli olan takıma yardım edebilmek
Spor

Mauro Icardi: Önemli olan takıma yardım edebilmek

Galatasaray'da yıldız oyuncu Mauro Icardi, Başakşehir'i yendikleri maçın ardından demeçlerde bulundu.

23 Eylül 2023 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Önemli olan takıma yardım edebilmek
ABONE OL

Süper Lig'deki üst üste 4. galibiyetleriyle ilgili olarak Arjantinli golcü, "4 maçı üst üste kazandık. Çok daha iyi olabilirdi. Birçok fırsatı kaçırdık. Son ana kadar mücadelemizi kaybetmedik. Takımın mücadelesinden memnunum. Böyle devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"REKOR KIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Üst üste 12 maçta gol atarak Süper Lig tarihine geçmesiyle ilgili olarak Icardi, "12 maç üst üste gol atarak rekor kırdığım için mutluyum. Ancak önemli olan şey, takıma yardım etmek." açıklamasını yaptı.

"RAKAMLARLA ARAM İYİDİR"

Hafta içi oğluna matematik ödevinde yardımcı olmasıyla ilgili gelen soruya Icardi, "Rakamlarla aram iyidir. Gol ortalamalarına da bakıyorum. 5 çocukla birlikte iyi bir eş, iyi bir baba olmak istiyorum. Günlük işlerle de ilgilenmek, ailemin yanında olmak istiyorum. Çocuklarıma ödevlerinde yardımcı olmaktan da mutluyum." cevabıyla konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.