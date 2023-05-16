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Spor

Mauro Icardi: Şampiyonluk için kazanmak zorundayız

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi maç sonu açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs 2023 Salı 22:48 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Şampiyonluk için kazanmak zorundayız
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Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, 2-0 kazandıkları İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Takımının maçtaki 2 golünü de atan Arjantinli yıldız, "Maç maç devam ediyoruz. Yoluna sonuna gelmeye başladık. Kazanmamız lazım, gollerden dolayı da mutluyum. Bir forvetin her zaman gol atması lazım." dedi.

Icardi, "Sivasspor maçına odaklanacağız. Şampiyonluk için kazanmak zorundayız. İstediğimiz noktadayız, aynı mantalitede devam etmeliyiz." sözlerini kullandı.

102 dakikada bir gol attığı hatırlatılan yıldız golcü, "Benim işim pozisyonları bitirmek." diye konuştu.

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