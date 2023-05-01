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Spor

Mauro Icardi, Süper Lig'deki 14. golünü kaydetti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'in 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızlıların tek golü atarak ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 01:18 - Güncelleme:
Mauro Icardi, Süper Lig'deki 14. golünü kaydetti
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş maçında attığı golle bu sezonki 14. gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 20. dakikasında sağ kanattan Milot Rashica'nın pasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Yıldız futbolcu böylece Süper Lig'deki 14. gol sevincini yaşadı. Icardi ayrıca büyük maçlardaki gol yollarındaki etkinliğini bu müsabakada da sürdürdü. Arjantinli futbolcu Beşiktaş'a 2 maçta 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 1'er maçta 1'er gol kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.

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