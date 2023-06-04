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Spor

Mauro Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Sabah4 Haziran 2023 Pazar 10:23 - Güncelleme:
Mauro Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor
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Galatasaray'da büyük maçların golcüsü Mauro Icardi, 5 haftadır rakiplerini boş geçmiyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan üç derbide de gol atmayı başaran Icardi sezonun finalinde sarı-lacivertli ağları havalandırırsa tarihe geçecek.

Tanju Çolak 1990- 91 sezonunda Galatasaray formasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde oynanan 4 maçta toplam 6 kez fileleri sarsmıştı. Derbilerde 5 golü bulunan Arjantinli forvet, Tanju Çolak'ın izinden gidebilir.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 25 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 1914 dakika sahada kaldı ve 22 gol, 8 asistle takımına büyük katkıda bulundu.

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