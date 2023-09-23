İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi tarihe geçti! En iyisi artık o
Spor

Mauro Icardi tarihe geçti! En iyisi artık o

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi tarih yazmaya devam ediyor. Arjantinli golcü Başakşehir karşısında attığı gol ile Burak Yılmaz'ın 11 maçlık gol serisini geride bırakarak rekor kırdı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 21:52 - Güncelleme:
Mauro Icardi tarihe geçti! En iyisi artık o
ABONE OL

Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig tarihine geçti.

Icardi, Başakşehir filelerini sarstı ve hem 12 maçlık seri yakaladı hem de rekorun yeni sahibi oldu.

Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir'e toplam 19 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 22 gol atan Mauro Icardi, bu sezon 10 maçta 9 gole ulaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.