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Spor

Mauro Icardi yıllar sonra ilki başardı!

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, 2010-2011 sezonundan bu yana Türkiye'de hiçbir futbolcunun başaramadığını başardı.

4 Nisan 2024 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
Mauro Icardi yıllar sonra ilki başardı!
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Galatasaray'da Mauro Icardi, Türkiye'de yıllardır yapılamayanı yaptı. Arjantinli yıldız ürettiği skor sayısıyla maç sayısını geride bıraktı.

ICARDI YILLAR SONRA İLKİ BAŞARDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da oynadığı son 2 sezonda toplam 51 maça çıkan Mauro Icardi, 55 kez skor katkısı veren Mauro Icardi, Türkiye'de 2010-2011 sezonundan sonra verdiği skor katkısı oynadığı maç sayısını geçen ilk futbolcu oldu.

35 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 24 gol ve 11 asistlik katkı verdi.

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