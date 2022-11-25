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  • Mauro Icardi'de sürpriz gelişme! Devler harekete geçti...
Spor

Mauro Icardi'de sürpriz gelişme! Devler harekete geçti...

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro İcardi, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Performansı ile İtalya ve ispanya'dan dev kulüplerin radarına giren İcardi'nin, ayrılmaya sıcak bakacağı iddia ediliyor.

SporX25 Kasım 2022 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Mauro Icardi'de sürpriz gelişme! Devler harekete geçti...
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro İcardi ile ilgili transfer iddaiarı devaö ediyor. Golcü futbolcu İspanya ve İtalya'dan ilgi gösteren kulüplerin olduğu gündemde.

ICARDİ'YE INTER VE ATLETİCO KANCASI

İtalya basını, Franszı devi PSG'nin Seri A ekibi Inter'den Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak için 60 milyon Euro dışında Mauro Icardi'yi takasta kullanmak istediğini öne srdü. Inter ise Lautaro için 100 milyon Euro gelir bekliyor. Icardi için iddialar bununla sınırlı değil. İspanyol devi Atletico Madrid'in Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin transfer ertmek istediği iki golcüden birinin Mauro Icardi, diğerinin ise Romelu Lukaku olduğu ifade edildi.

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