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Spor

Mauro Icardi'den Ali Koç'a göndermeli paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den Ali Koç'a göndermeli paylaşım
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlamalara Mauro Icardi damga vurdu.

Arjantinli yıldız, Fenerbahçe ve Ali Koç'a yaptığı göndermelerle gündem oldu.

Florya'daki kutlamalarda Ali Koç yazılı forma giyen Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı için yeni bir paylaşım yaptı.

Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerini paylaştı. Bu paylaşımın altına ise "Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmişim" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı da sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte o paylaşım:

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