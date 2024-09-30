Mauro Icardi'den dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği iki sezonda büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Arjantinli yıldız attığı goller ve taraftarın sevgisine gösterdiği ilgi nedeniyle hayranları çoğaldı.

Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli hayranının doğum gününü kutladı.

ICARDI'DEN FENERBAHÇELİ TARAFTAR PAYLAŞIMI

Fenerbahçeli hayranının doğum gününü kutlayan Icardi mesajında, "Gerçek güç ve duygu, giydiğinizde değil kalbinizdedir; gerçek olan, renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük Aslan, sana hayatında en iyisini diliyorum." ifadelerine yer verdi.