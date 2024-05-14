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Spor

Mauro Icardi'den Fenerbahçe mesajı! ''Derbiyi bana bırakın''

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi, takım arkadaşlarını seslendi. 'Derbiyi bana bırakın' mesajı veren Icardi, 'Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlamalıyız.' dedi. İşte detaylar...

Sabah14 Mayıs 2024 Salı 09:08 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den Fenerbahçe mesajı! ''Derbiyi bana bırakın''
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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta etkisiz olan Mauro Icardi, 7 maç sonra suskun kaldı.

Süper Lig'de gol krallığındaki yerini koruyan Arjantinli oyuncu, gözünü artık Fenerbahçe derbisine çevirdi. Geçen sezon sarı-lacivertli ekibe 2 gol atan 31 yaşındaki yıldız, bu yıl ise boş geçmişti.

"YAŞANANLAR ORTADA"

Icardi, takım arkadaşlarına "Derbiyi bana bırakın" mesajı verdi. Arjantinli yıldız, "Sezon başından bu yana aleyhimize birçok şey söylendi. İlk maçta yaşananlar ortada... Bu hafta sahamızda Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlamalıyız. Ben de gollerimle buna destek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bu sezon Süper Lig'de 32 maçta 23 gol, 9 asisti var.

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