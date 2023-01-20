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Spor

Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takımda kalmak istediğini yakın çevresine bildirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Sabah20 Ocak 2023 Cuma 12:53 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber!
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Süper Lig'de bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Mauro Icardi geleceğe dair de kararını verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre Arjantinli futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini yakın çevresine bildirdi. Icardi'nin bonservis konusunda Paris Saint-Germain'den kolaylık isteyeceği iddia edildi.

Galatasaray'da eski performansına dönüş sinyalleri veren Icardi'nin İstanbul'da yaşamaktan da keyif aldığı ve Galatasaray'da kalıcı olmak istediği öne sürüldü.

PSG cephesinin Icardi için isteyeceği bonservis bedeli sonrası Galatasaray'ın yapacağı karşı teklifle pazarlıklar başlayabilir.

Şubat ayında 30 yaşına girecek Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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