İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,367
  • EURO
    25,45
  • ALTIN
    1475.55
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber! İtalyan devi işi bitiriyor
Spor

Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber! İtalyan devi işi bitiriyor

Bu sezon ligde attığı 23 golle Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkı sağllayan Mauro Icardi'den sar-kırmızılılara kötü haber geldi. İtalyan devinin Mauro Icardi ile ilgilendiği ve bu transferi bitirmek için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...

8 Haziran 2023 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber! İtalyan devi işi bitiriyor
ABONE OL

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Arjantinli golcü Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların sezon başında Fransız ekibi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü için İtalya'nın dev kulübü Roma devreye girdi.

JOSE MOURINHO'NUN İSTEĞİ MAURO ICARDI

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Roma'nın başarılı teknik direktörü Jose Mourinho, yıldız golcü Mauro Icardi'yi gelecek sezonun yapılanmasında kadroda görmek istiyor. Jıse Mourinho'nun bu transfer için Romalı yöneticiler ile görüşeceği ve bu transferi kesinlikle istediği öğrenildi.

ROMA'NIN FİNANSAL FAİR-PLAY PROBLEMİ VAR

Roma'nın geçmiş dönemden kalan borçlar nedeni ile UEFA ile yaşadığı bir Finansal Fair-Play anlaşması var. Ayrıca Inter, PSG'ye sattığı Icardi'nin İtalya'da başka bir kulübe transfer olması durumunda 15 milyon euroluk bir tazminat maddesi koydurmuştu. Romalı yetkililerin bu maddeyi nasıl aşabilecekleri konusunda hukukçularla görüşme yaptığı da öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray forması ile toplamda 26 kez forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistle öne çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.