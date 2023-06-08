Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber! İtalyan devi işi bitiriyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Arjantinli golcü Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların sezon başında Fransız ekibi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü için İtalya'nın dev kulübü Roma devreye girdi.

JOSE MOURINHO'NUN İSTEĞİ MAURO ICARDI

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Roma'nın başarılı teknik direktörü Jose Mourinho, yıldız golcü Mauro Icardi'yi gelecek sezonun yapılanmasında kadroda görmek istiyor. Jıse Mourinho'nun bu transfer için Romalı yöneticiler ile görüşeceği ve bu transferi kesinlikle istediği öğrenildi.

ROMA'NIN FİNANSAL FAİR-PLAY PROBLEMİ VAR

Roma'nın geçmiş dönemden kalan borçlar nedeni ile UEFA ile yaşadığı bir Finansal Fair-Play anlaşması var. Ayrıca Inter, PSG'ye sattığı Icardi'nin İtalya'da başka bir kulübe transfer olması durumunda 15 milyon euroluk bir tazminat maddesi koydurmuştu. Romalı yetkililerin bu maddeyi nasıl aşabilecekleri konusunda hukukçularla görüşme yaptığı da öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray forması ile toplamda 26 kez forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistle öne çıktı.