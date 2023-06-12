Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber! Korkulan oldu

Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı 23 golle Galatasaray'ın şampiyonluğuna direkt katkıda bulunan Mauro Icardi'nin Fransız ekibi PSG'deki bonservisini almak için yoğun çaba gösteriyor.

ERDEN TİMUR'DAN MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncunun transferi adına ekonomik kısımda kendilerini ultra zorlayacaklarını ve bu noktayı halledebileceklerini belirtse de Timur, "Ekonomi kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Tabii Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif gelmezse..." demişti.

MAURO ICARDI TRANSFERİNDE KORKULAN OLDU



İtalyan basının haberine göre Mauro Icardi'nin bazı Suudi Arabistan kulüpleri tarafından istendiği ve yıldız oyuncunun teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi. Suudi Arabistan takımı Al-Taawoun FC'nin ise Mauro Icardi ile bir görüşme gerçekleştirerek teklifini sunmaya hazırlandığını belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray forması ile 26 maçta forma giydi. Başarılı forvet bu karşılaşmalarda 23 gol 8 asist ile takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.