Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber!

Çalışmalarına devam eden Galatasaray'a geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanan Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi.

İDMANDA SAKATLANMIŞTI

Galatsaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi antrenmanı yarıda bırakmıştı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adele grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icadi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Florya'da önceki akşam yapılan antrenmanda topuğundan bir sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin MR'ı çekildi.

Arjantinli golcünün sakatlığı, Sergio Oliviera'nın başına gelen kadar ciddi değil.

Ancak lige verilen aradan önce müthiş bir form yakalayan tecrübeli futbolcunun bir süre antrenmanda yer alamayacak olması, teknik ekipte endişe yaratıyor.