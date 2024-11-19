İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,506
  • EURO
    36,5866
  • ALTIN
    2915.62
  • BIST100
    9232.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi'den heyecanlandıran paylaşım
Spor

Mauro Icardi'den heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'da Mauro Icardi, 'Yakında... Uzakta olan burada olacak.' şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

19 Kasım 2024 Salı 20:32 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den heyecanlandıran paylaşım
ABONE OL

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Icardi, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." açıklaması yaptı.

Golcü futbolcu, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Mauro Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaray'da sakatlığı öncesi bu sezon 14 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.