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Spor

Mauro Icardi'den ilk açıklamalar ''Bu sezon da çok eğleniriz''

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, İstanbul'a ayak basar basmaz ilk açıklamalarını yaptı. Arjantinli yıldız Icardi 'Geri döndüğüm için çok mutluyum.' dedi.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:19 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den ilk açıklamalar ''Bu sezon da çok eğleniriz''
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Galatasaray'ın bu sezon bonservisini aldığı Mauro Icardi, İstanbul'a adım atar atmaz ilk açıklamalarını yaptı.

Arjantinli yıldız Galatasaray taraftarıyla buluşmadan hemen önce ayağının tozuyla yaptığı açıklamada "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray taraftarını çok seviyorum" diye konuştu.

"BU SEZON ÇOK EĞLENİRİZ"

Galatasaray taraftarına havalimanında üçlü çektiren Icardi, "Geçen sezon da eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz diye ümit ediyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz. En büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"MAÇ MAÇ GİTMEK GEREKİYOR"

Yeni sezonda Galatasaray'ın şampiyonluk hedefiyle ilgili ise Arjantinli yıldız, "Maç maç gitmek gerekiyor. Geçen hafta başladık maçlara. Bundan sonra da her maça tekrar tekrar bakmamız gerekecek. Geçen sene o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de önümüzdeki maçları kazanıp o şekilde ilerleyeceğiz" sözlerini kullandı.

"AŞKIN OLAYIM'I BOL BOL DİNLEYECEĞİZ"

Mauro Icardi kendisiyle özdeşleşen Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla ilgili ise "Umarım stadyumda bol bol dinleyeceğiz onu. Birçok gol atacağım bunun sonrasında dinleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Icardi ayrıca havalimanında beklerken kendisine uzatılan formaları da imzaladı.

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