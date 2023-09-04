Mauro Icardi'den inanılmaz istatistik

Galatasaray formasıyla geçen sezon 24 lig maçında 22 gol, 7 asiste imza atarak şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro Icardi bıraktığı yerden devam ediyor. PSG'den 10 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Arjantinli yıldız yeni sezona da müthiş bir başlangıç yaptı.

2'ŞER 2'ŞER ATIYOR

Şans bulduğu 7 resmi karşılaşmada 7 kez rakip ağları havalandıran Icardi, Gaziantep FK deplasmanında attığı 2 golle yine maça damgasını vurdu. Büyük alkış toplayan performansıyla Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyan 30 yaşındaki santrfor, ligdeki son iki maçta da duble yaptı. Trabzonspor'a karşı iki gol bulan Mauro Icardi, Gaziantep'te de 2 golle vitrine çıktı.

YÖNETİMİ RAHATLATAN PERFORMANS

Galatasaray kariyerinde 33 resmi müsabakada 30 gole ulaşan dünyaca ünlü futbolcu böylece maç başına 0.90 gol ortalaması tutturarak önemli bir iş çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın en önemli hücum kozu olan ve sponsorlar hariç yıllık 6 milyon euro ücret alan Icardi'nin performansı yönetimi de rahatlattı. Sarı-kırmızılı idareciler, "Icardi için verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Bu arada Gaziantep deplasmanında sol ayak bileğinden sakatlanan Icardi'nin durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Djilobodji'nin taban darbesiyle sakatlık geçiren Arjantinli golcünün bileğinde önemli bir probleme rastlanmadığı aktarıldı.