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Spor

Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması

Galatasaray ile SIXT arasında yeni sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenlendi. Paris Saint Germain'den bonservisi alınan Mauro Icardi düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2023 Perşembe 12:43 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması
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Galatasaray ile SIXT arasında yeni sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenlendi. Paris Saint Germain'den bonservisi alınan Mauro Icardi ve takım kaptanı Fernando Muslera, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"ONLARI HER ZAMAN ARKAMIZDA HİSSEDİYORUZ"

Kaptan Fermando Muslera, Galatasaray'ın SIXT ile yaptığı anlaşmayla ilgili olarak, "Bizim için çok büyük bir gurur. Göğsümüzde Galatasaray logosunun altında SIXT markası uzun yıllardır var, çok teşekkür ediyoruz. Onları her zaman arkamızda hissediyoruz" dedi.

"BU FORMA İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Mauro Icardi ise, "Formayı geçen sene kiralık olarak giydim. Artık bu ailenin bir parçasıyım. Önümüzdeki yıllarda da bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILARIMIZ DEVAM EDECEK"

Sözlerine devam eden Arjantinli yıldız, "Başkanıma ve sponsora teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için gururluyum. İlk senemde şampiyon olduk. Umuyorum önümüzdeki senelerde de başarılarımız devam edecek" diye konuştu.

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