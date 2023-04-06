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Spor

Mauro Icardi'den sert açıklamalar! ''Yılın soygunu''

Galaatsaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakemlere ve Lale Orta'ya sert açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2023 Perşembe 13:15 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den sert açıklamalar! ''Yılın soygunu''
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor'u eleyen MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Karşılaşmada Galatasaray 3 kez geriye düştü. 12'de Patryk Szysz Başakşehir'i 1-0 öne geçirirken, sarı kırmızılılar 20. dakikada Kaan Ayhan ile cevap verdi. 30'da Aleksic Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.

Galatasaray, 51'de Nicolo Zaniolo'nun pasında topu ağlarla buluşturan Mauro Icardi ile skora yeniden denge getirdi. Ancak 66'da Patryk Szysz'in ikinci golüne engel olamayan Galatasaray turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Galatasaray'ın 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 40'te Mertens ile bulduğu goller VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Ajantinli yıldızı Mauro Icardi maç sonunda yaptığı paylaşımla hakemlere isyan etti.

Sosyal medya hesabından kulübün MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya çağırdığı videoyu alıntılayan Mauro Icardi, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini yazdı.

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