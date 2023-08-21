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Spor

Mauro Icardi'den yeni rekor! Efsaneleri geride bıraktı

İki sezondur derbilerde takımını sırtlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, iç sahada 17 maçta 10 farklı kulübe 18 gol attı.

Sabah21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den yeni rekor! Efsaneleri geride bıraktı
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Zalgiris maçının ardından Trabzonspor karşısında da kazandıran Mauro İcardi, Türkiye'de büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performans ile bir kez daha dudak ısırttı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 6 maçta 8 gol-2 asistlik mücadele sergileyen Arjantinli süperstar, Hagi, Sneijder ve Baros gibi kulübün skorer efsanelerini de geride bıraktı.

Sezon başı kampı yapmayan İcardi, kilo fazlasına rağmen sahada Aslan'ın kalbi konumunda. Yeni gelen isimlere maç sonunda verdiği röportajda mesaj yollayıp "Çok çalışıp takıma hemen adapte olmalılar" ifadelerini kullanan 30 yaşındaki oyuncu, Aslantepe'de çıktığı 17 maçta 10 farklı rakibe 18 gol attı. İdmanlarda sürekli Zaha, Tete, Angelino ile ilgilenip onları takıma alıştırıyor.

SERGIO RAMOS BEĞENDİ ORTALIK HAREKETLENDİ

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos da Icardi'nin Trabzonspor maçı performansına kayıtsız kalmadı. Arjantinli oyuncunun paylaştığı fotoğrafı Ramos da beğenirken G.Saray'a geleceği iddiaları da bu beğeni sonrasında yeniden gündem oldu.

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