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Spor

Mauro Icardi'nin hedefi Adana Demirspor!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon kritik anlarda sahneye çıkarak takımını sırtlamıştı. Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor ile önemli bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Demirspor'a özel olarak hazırlanıyor.

Fanatik29 Mart 2023 Çarşamba 12:58 - Güncelleme:
Mauro Icardi'nin hedefi Adana Demirspor!
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Bu sezon kritik anlarda sahneye çıkıp, Galatasaray'a birbirinden kritik puanlar kazandıran Mauro Icardi, son dönemlerde ise suskun kaldı.

Yıldız santrfor, son oynanan Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarını boş geçti. Fakat Icardi, her şeye rağmen idmanlardaki istekli görüntüsü ile parmak ısırtıyor.

Ekstra çalışmalar ile hazırlıklarına devam eden 30 yaşındaki futbolcu, bu hafta Adana Demirspor karşısında da suskunluğuna son vermek istiyor.

Arjantinli oyuncu, bu doğrultuda Aslan'ın şampiyonluk yürüyüşüne katkı vermek istediğini söyledi.

Bu sezon 15 maçta forma giyen Arjantinli golcü, 9 gol atıp 6 asist yaptı.

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