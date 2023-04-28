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Spor

Mauro Icardi'nin idolü Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi idolünün Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto olduğu açıkladı.

28 Nisan 2023 Cuma 23:22 - Güncelleme:
Mauro Icardi'nin idolü Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto
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Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Samuel Eto'o'nun idolü olduğunu açıkladı.

Arjantinli futbolcu açıklamasında, "Gençken, Batistuta'dan bir şeyler öğrenmek için onu çok izlerdim. Ama Barcelona'ya gittiğimde Samuel Eto'o'dan çok etkilendim. Samuel Eto'o benim idolüm" dedi.

Icardi ayrıca, Kamerunlu eski golcü için, "O harika bir oyuncu, gol atmak için son hamlede ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir forvet" sözlerini kullandı.

YOLU TÜRKİYE'DEN DE GEÇTİ

Şu anda Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yürüten Samuel Eto'o, futbolculuk döneminde Barcelona, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giymişti. Yolu Türkiye'ye de düşen Eto'o önce Antalyaspor, ardından Konyaspor'da oynamıştı.

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